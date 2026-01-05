الموعد والقنوات.. التفاصيل الكاملة عن لقاء منتخب مصر مع بنين

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره البنيني، على ملعب أدرار، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في مشوار الفراعنة نحو اللقب.

موعد مباراة مصر وبنين

يستضيف ملعب «أدرار» مواجهة مصر وبنين في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وسط متابعة جماهيرية كبيرة داخل وخارج القارة الإفريقية.

القنوات الناقلة للمباراة

أعلنت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقل مباراة مصر وبنين عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3، لتتيح الفرصة أمام الجماهير لمتابعة اللقاء المرتقب بجودة عالية.

منتخب مصر بالزى الأحمر وبنين بالأصفر الكامل في ثمن نهائي الأمم الأفريقيا



يرتدي المنتخب المصري زيه الأساسي أمام بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري قميصه الأحمر والشورت الأبيض، والجوارب السوداء، بينما يرتدي منتخب بنين الطاقم الأصفر بالكامل.