مكافآت بالدولار تشعل معسكر نيجيريا قبل مواجهة موزمبيق في دور الـ16

مع اقتراب مواجهة دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025 أمام منتخب موزمبيق، تصاعدت الأحاديث داخل معسكر المنتخب النيجيري بعد تداول أنباء مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت تقارير من داخل الكواليس عن وعود بحوافز مالية إضافية للاعبي النسور الممتازة قبل خوض هذه المباراة الإقصائية الحاسمة.

وبحسب تقارير، قرر الاتحاد النيجيري رصد مكافآت استثنائية مرتبطة مباشرة بالأداء الهجومي، حيث سيحصل اللاعبون على حوافز فردية عن كل هدف يتم تسجيله خلال اللقاء.

وأوضحت المصادر أن لاعبي المنتخب النيجيري وُعِدوا بمكافأة قدرها 10 آلاف دولار، ما يعادل نحو 14 مليون نايرا، عن كل هدف يُحرز في مواجهة موزمبيق بدور الـ16، في خطوة من شأنها زيادة الحماس ورفع وتيرة الإثارة داخل المستطيل الأخضر.