حسن مصطفى: تشكيل منتخب مصر أمام بنين متكافئ.. ومصطفى محمد ورقة رابحة

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن تشكيل منتخب مصر امام بنين في كاس امم افريقيا متكافئ .



وقال مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: تشكيل منتخب مصر أمام بنين جيد للغاية وحسام حسن سيبدأ المباراة بشكل هجومي.



وأضاف: كنت أتمنى تواجد مصطفى محمد من البداية أمام بنين ولكن تواجده على دكة البدلاء سيكون ورقة رابحة لمنتخب مصر حال حدوث أي تأخر في النتيجة.



وتابع: منتخب بنين ليس مرعبا ولكن على لاعبي منتخب مصر الحذر وعدم الاستهانة بالمنافس مثلما حدث في لقاء تونس ومالي.