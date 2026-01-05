منتخب مصر يتجه الآن إلى ملعب مباراة بنين.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من توجه لاعبي منتخب مصر إلى ملعب مباراة بنين اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .



يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة حاسمة أمام منتخب بنين يوم الإثنين في تمام الساعة 6 مساء، بتوقيت القاهرة ، على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

الفراعنة يدخلون المباراة بعزيمة قوية بعد مشوار ناجح في دور المجموعات وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والتحدي في سعي الفريق للحفاظ على حلم التأهل إلى المراحل النهائية للبطولة.

كيفية متابعة مباراة مصر وبنين مجانًا

في إطار حرص الجماهير على متابعة المباراة أعلنت بعض القنوات المفتوحة نقل اللقاء مباشرة.

القناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كما تذاع المباراة عبر beIN Sports Max 1 بصوت المعلق علي محمد علي.