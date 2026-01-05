منتخب مصر في مواجهة بنين .. الفراعنة يسعون للتأهل إلى ربع النهائي.. ومحمد صلاح أمام تحد جديد

يقف محمد صلاح اليوم على موعد مع التاريخ قائد الفراعنة الذي حمل آمال مصر على كتفيه في كل البطولات الكبرى ومع مواجهة بنين في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025 يسعى صلاح لمواصلة كتابة أرقامه القياسية وتحويل كل فرصة إلى لحظة تاريخية ليقود المنتخب نحو اللقب الثامن ويثبت أن الإبداع والمهارة والروح القتالية لا تعرف حدودا وأنه دائما في الموعد مع اللحظات المصيرية.

ويضرب منتخب مصر موعدا مهما مع نظيره بنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025.

يدخل الفراعنة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا وتعادل سلبي مع أنجولا ساعين لحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب الثامن في تاريخهم.

محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام القياسية في الكان

يستعد محمد صلاح قائد المنتخب لخوض مباراته رقم 22 في بطولة كأس الأمم الإفريقية مواصلًا تألقه في البطولة القارية.

خاض صلاح حتى الآن 21 مباراة في أمم إفريقيا سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى بإجمالي 1975 دقيقة لعب وتلقى إنذارا واحدا فقط.

وعلى الصعيد الدولي، شارك محمد صلاح في 109 مباريات بقميص المنتخب المصري سجل خلالها 63 هدفا وصنع 34 هدفًا بإجمالي 9439 دقيقة لعب ليظل أحد أبرز نجوم الفراعنة عبر تاريخ المنتخب.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

تقام المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة مواجهة من المتوقع أن تكون حاسمة.

يطمح منتخب مصر لتجاوز عقبة بنين ومواصلة المنافسة على اللقب القاري ساعيا لاستعادة أمجاده في إفريقيا بعد غياب 15 عاما عن منصة التتويج.

مشوار مصر في التصفيات ودور المجموعات

خاض منتخب مصر مشوارا مثاليا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 حيث فاز في أربع مباريات متتالية وجمع 12 نقطة ليضمن التأهل رسميا قبل نهاية التصفيات بجولتين.

وتحت قيادة حسام حسن خاض المنتخب 20 مباراة بجميع البطولات، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة مرتين فقط، مسجلاً 24 هدفا واستقبل 9 أهداف ما أكسب الفريق ثقة كبيرة قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية.

وفي دور المجموعات للبطولة الحالية فاز منتخب مصر على زيمبابوي 2–1 وتغلب على جنوب إفريقيا 1–0 قبل التعادل مع أنجولا 0–0 ليحسم صدارة المجموعة بثبات واستقرار.

حسام حسن والمشاركة التاريخية في كأس العالم

أصبح حسام حسن ثاني مدرب وطني يقود منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد محمود الجوهرى عام 1990 وهو أيضا سيشارك في النسخة المقبلة كمدير فني بعدما سبق له اللعب في نسخة 1990، مما يضيف بعدا تاريخيا لمسيرته مع الفراعنة.

طريق الفراعنة نحو النهائي

في حال تجاوز عقبة بنين سيلتقي منتخب مصر في ربع النهائي مع الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها يوم السبت 10 يناير في تمام الساعة التاسعة مساءا.

وفي حالة التأهل إلى نصف النهائي سيواجه الفائز من مباراة مالي أو تونس أو السنغال أو السودان على ملعب طنجة الكبير يوم الأربعاء 14 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.