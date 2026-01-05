قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما

منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية حيث يلتقي منتخب مصر مع منتخب بنين، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025.

يأمل الفراعنة تحت قيادة حسام حسن في تحقيق إنجاز غائب منذ 15 عامًا واستعادة اللقب القاري الغالي، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة التي ستحدد مسار الفريق نحو التتويج باللقب الثامن في تاريخه.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

وتعد هذه المباراة رابع ظهور لحسام حسن على رأس القيادة الفنية للمنتخب بعد مشاركته السابقة كلاعب في أكثر من نسخة من البطولة كان آخرها عام 2006، التي توج فيها بكأس أمم إفريقيا كلاعب.

مشوار مصر في التصفيات ودور المجموعات

خاض منتخب مصر مشوارا مثاليا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 حيث فاز في أربع مباريات متتالية وجمع 12 نقطة ليضمن التأهل رسميا قبل نهاية التصفيات بجولتين.

وتحت قيادة حسام حسن خاض المنتخب 20 مباراة بجميع البطولات، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة مرتين فقط، مسجلاً 24 هدفا واستقبل 9 أهداف ما أكسب الفريق ثقة كبيرة قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية.

وفي دور المجموعات للبطولة الحالية فاز منتخب مصر على زيمبابوي 2–1 وتغلب على جنوب إفريقيا 1–0 قبل التعادل مع أنجولا 0–0 ليحسم صدارة المجموعة بثبات واستقرار.

حسام حسن والمشاركة التاريخية في كأس العالم

أصبح حسام حسن ثاني مدرب وطني يقود منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد محمود الجوهرى عام 1990 وهو أيضا سيشارك في النسخة المقبلة كمدير فني بعدما سبق له اللعب في نسخة 1990، مما يضيف بعدا تاريخيا لمسيرته مع الفراعنة.

طريق الفراعنة نحو النهائي

في حال تجاوز عقبة بنين سيلتقي منتخب مصر في ربع النهائي مع الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها يوم السبت 10 يناير في تمام الساعة التاسعة مساءا.

وفي حالة التأهل إلى نصف النهائي سيواجه الفائز من مباراة مالي أو تونس أو السنغال أو السودان على ملعب طنجة الكبير يوم الأربعاء 14 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

وتختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم الأحد 18 يناير على ملعب مولاي عبد الله لتحديد بطل القارة السمراء.

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

مجلس الشيوخ

برلماني: تعديل قانون الضريبة العقارية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ

الشيوخ يوافق على إعفاء هذه الوحدات من الضريبة العقارية

سجي هندي، عضو مجلس النواب

سجي هندي: قضايا الشباب والمرأة والصحة والتعليم على رأس أولوياتي تحت قبة البرلمان

بالصور

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

