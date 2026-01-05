مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية حيث يلتقي منتخب مصر مع منتخب بنين، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025.

يأمل الفراعنة تحت قيادة حسام حسن في تحقيق إنجاز غائب منذ 15 عامًا واستعادة اللقب القاري الغالي، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة التي ستحدد مسار الفريق نحو التتويج باللقب الثامن في تاريخه.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

وتعد هذه المباراة رابع ظهور لحسام حسن على رأس القيادة الفنية للمنتخب بعد مشاركته السابقة كلاعب في أكثر من نسخة من البطولة كان آخرها عام 2006، التي توج فيها بكأس أمم إفريقيا كلاعب.

مشوار مصر في التصفيات ودور المجموعات

خاض منتخب مصر مشوارا مثاليا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 حيث فاز في أربع مباريات متتالية وجمع 12 نقطة ليضمن التأهل رسميا قبل نهاية التصفيات بجولتين.

وتحت قيادة حسام حسن خاض المنتخب 20 مباراة بجميع البطولات، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة مرتين فقط، مسجلاً 24 هدفا واستقبل 9 أهداف ما أكسب الفريق ثقة كبيرة قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية.

وفي دور المجموعات للبطولة الحالية فاز منتخب مصر على زيمبابوي 2–1 وتغلب على جنوب إفريقيا 1–0 قبل التعادل مع أنجولا 0–0 ليحسم صدارة المجموعة بثبات واستقرار.

حسام حسن والمشاركة التاريخية في كأس العالم

أصبح حسام حسن ثاني مدرب وطني يقود منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد محمود الجوهرى عام 1990 وهو أيضا سيشارك في النسخة المقبلة كمدير فني بعدما سبق له اللعب في نسخة 1990، مما يضيف بعدا تاريخيا لمسيرته مع الفراعنة.

طريق الفراعنة نحو النهائي

في حال تجاوز عقبة بنين سيلتقي منتخب مصر في ربع النهائي مع الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها يوم السبت 10 يناير في تمام الساعة التاسعة مساءا.

وفي حالة التأهل إلى نصف النهائي سيواجه الفائز من مباراة مالي أو تونس أو السنغال أو السودان على ملعب طنجة الكبير يوم الأربعاء 14 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

وتختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم الأحد 18 يناير على ملعب مولاي عبد الله لتحديد بطل القارة السمراء.