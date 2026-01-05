قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مصيرية أمام منتخب بنين، يوم الإثنين في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويدخل الفراعنة اللقاء بعد تصدرهم المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، حيث فازوا على زيمبابوي 2–1 وجنوب إفريقيا 1–0 قبل التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأخيرة في مشوار قوي يضعهم ضمن أبرز المرشحين للاستمرار نحو مراحل البطولة النهائية.

تأهل بنين لدور الـ16

في المقابل، نجح منتخب بنين في التأهل كثالث المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثًا في المجموعات الست.

واستهل مشواره بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية 0–1 قبل الفوز على بوتسوانا بنفس النتيجة ثم تلقى خسارة أمام السنغال في الجولة الأخيرة ليحجز مقعده في دور الـ16 لملاقاة الفراعنة.

تاريخ مواجهات مصر وبنين

تُعد مواجهة الاثنين الخامسة بين المنتخبين حيث تفوق منتخب مصر في المباريات الأربع السابقة بثلاثة انتصارات وتعادل واحد دون أي هزيمة وسجل الفراعنة خلال تلك المباريات 14 هدفًا مقابل 5 أهداف استقبلها مرماهم.

20 يناير 2010: فوز مصر على بنين 2–0 في كأس أمم إفريقيا.

19 نوفمبر 2008: فوز مصر 5–1 في مباراة ودية.

4 سبتمبر 2005: فوز مصر 4–1 في تصفيات أمم إفريقيا.

4 يوليو 2004: تعادل مثير 3–3 في تصفيات أمم إفريقيا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 5 يناير 2026 الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة beIN Sports Max 1 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي وسط ترقب جماهيري لمواجهة قوية وحافلة بالإثارة.

قرر المدير الفني حسام حسن إجراء تغيير كامل على التشكيلة مقارنة بمباراة أنجولا الأخيرة، التي انتهت بالتعادل السلبي، مع الدفع بلاعبين جدد في كل المراكز لتعزيز قوة الفريق في مباراة ثمن النهائي.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وبنين

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد مصطفى «زيزو»

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.