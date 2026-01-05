صلاح ينتظر إنجاز جديد خلال مواجهة بنين ويقترب من العميد في الكان

يسعي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني إلي تحقيق أرقام قياسية مع الفراعنة خلال المواجهة المرتقبة مع بنين والتي تجمعهما في تمام السادسة مساء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وتقام مباراة مصر وبنين اليوم الإثنين 5 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمتلك النجم المصري محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا 9 أهداف،

ويسعي محمد صلاح لتسجيل هدف ثالث في النسخة الحالية خلال مواجهة بنين ليحقق إنجازا جديدا لم يحقق خلال مشاركته في بطولة امم إفريقيا



ويصبح محمد صلاح ثالث مصري يسجل 10 أهداف في كأس أمم أفريقيا إذا سجل هدفاً في شباك بنين

و ينتظر الفرعون المصري تحقيق رقما قياسيا في مباراة بنين، ففي حال تمكنه من تسجيل ثنائية في مرمى بنين سيرفع عدد أهدافه فى البطولة إلى 11 هدفا معادلا رقم حسام حسن، ثاني الهدافين التاريخيين للمنتخب في إفريقيا.