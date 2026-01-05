خبير تحكيم يفجر مفاجأة في حالة فوز منتخب مصر علي بنين

كشف عامر العمايرة الخبير التحكيمي عن مفاجأة في حالة فوز منتخب مصر علي بنين في دور الـ ١٦ من بطولة امم أفريقيا.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فى حالة الفوز على بنين اليوم باذن الله تعالى

هيكون عندنا ميزة أننا راحة يوم زيادة عن كوت ديفوار و بوركينا فاسو.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مصيرية أمام منتخب بنين، اليوم الإثنين في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويدخل الفراعنة اللقاء بعد تصدرهم المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، حيث فازوا على زيمبابوي 2–1 وجنوب إفريقيا 1–0 قبل التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأخيرة في مشوار قوي يضعهم ضمن أبرز المرشحين للاستمرار نحو مراحل البطولة النهائية.