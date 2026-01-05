قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن تشكيل منتخب مصر أمام بنين

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً للجماهير بشأن تشكيل منتخب مصر أمام بنين في مباراة اليوم بكأس الأمم الأفريقية.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"تختار تبدأ بــ زيزو ولا ابراهيم عادل في تشكيل المنتخب قدام بنين".

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة حاسمة أمام منتخب بنين اليوم الإثنين في تمام الساعة 6 مساء، بتوقيت القاهرة ، على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

الفراعنة يدخلون المباراة بعزيمة قوية بعد مشوار ناجح في دور المجموعات وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والتحدي في سعي الفريق للحفاظ على حلم التأهل إلى المراحل النهائية للبطولة.

كيفية متابعة مباراة مصر وبنين مجانًا

وفي إطار حرص الجماهير على متابعة المباراة أعلنت بعض القنوات المفتوحة نقل اللقاء مباشرة.

القناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كما تذاع المباراة عبر beIN Sports Max 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

منتخب مصر بنين كأس الأمم الأفريقي

