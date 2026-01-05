موعد مباراة مصر وبينن والتشكيل المتوقع وتاريخ المواجهات والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بنين، على ملعب أدرار، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في مشوار الفراعنة نحو اللقب.

موعد مباراة مصر وبنين

ويستضيف ملعب «أدرار» مواجهة مصر وبنين في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق المباراة اليوم الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وسط متابعة جماهيرية كبيرة داخل وخارج القارة الإفريقية.

القنوات الناقلة للمباراة

أعلنت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقل مباراة مصر وبنين عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3، لتتيح الفرصة أمام الجماهير لمتابعة اللقاء المرتقب بجودة عالية.

منتخب مصر بالزى الأحمر وبنين بالأصفر الكامل

يرتدي المنتخب المصري زيه الأساسي أمام بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري قميصه الأحمر والشورت الأبيض، والجوارب السوداء، بينما يرتدي منتخب بنين الطاقم الأصفر بالكامل.

تاريخ مواجهات مصر وبنين

تُعد مواجهة الاثنين الخامسة بين المنتخبين حيث تفوق منتخب مصر في المباريات الأربع السابقة بثلاثة انتصارات وتعادل واحد دون أي هزيمة وسجل الفراعنة خلال تلك المباريات 14 هدفًا مقابل 5 أهداف استقبلها مرماهم.

20 يناير 2010: فوز مصر على بنين 2–0 في كأس أمم إفريقيا.

19 نوفمبر 2008: فوز مصر 5–1 في مباراة ودية.

4 سبتمبر 2005: فوز مصر 4–1 في تصفيات أمم إفريقيا.

4 يوليو 2004: تعادل مثير 3–3 في تصفيات أمم إفريقيا.

قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد



القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين



تنقل مباراة مصر وبنين بشكل مباشر عبر شبكة قنوات beIN Sports، وذلك من خلال:

beIN Sports Max 1

beIN Sports Max 2

معلق المباراة

يتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي المعروف علي محمد علي.

القنوات المجانية الناقلة

يمكن للجماهير متابعة المباراة مجانًا عبر:

القناة الجزائرية الأرضية

القناة المغربية الأرضية

تردد القناة الجزائرية الأرضية (نايل سات):

التردد: 11680 – الاستقطاب: أفقي (H) – معدل الترميز: 27500 – معامل التصحيح: 2/3

تردد القناة المغربية الأرضية (نايل سات):

التردد: 11157 – الاستقطاب: رأسي (V) – معدل الترميز: 27500 –

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد