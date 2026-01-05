إصابة وتغيير إضطراري وأهداف ضائعة.. ملخص تعادل مصر وبنين في الشوط الأول

أنهي منتخب مصر الشوط الأول أمام نظيره منتخب بنين بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بدولة المغرب.

عمر مرموش يهدر هدف لـ منتخب مصر

بدأ اللقاء بإستحواذ منتخب مصر الوطني وحاول محمد صلاح تشكيل خطورة وأهدر عمر مرموش في الدقيقة السابعة فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول لصالح منتخب مصر بعدما انفرد بحارس بنين نجح الأخير في إبعادها عن مرماه.

حكم اللقاء يرفض احتساب ركلة جزاء

وتعرض إبراهيم عادل للسقوط داخل منطقة الجزاء وكذلك تعرض محمد حمدي للسقوط بعدما تدخل حارس مرمي بنين ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء مشيرا لإستمرار اللعب.

إنذار رامي ربيعة

أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد رامي ربيعة مدافع منتخب مصر الوطني جراء لمسه الكرة بيده في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

أسيست صلاح.. هدف ضائع لـ منتخب مصر

في الدقيقة 20 نجح حارس بنين في إنقاذ مرماه من فرصة هدف لـ عمر مرموش في الدقيقة 20 بعدما تلقي أسيست من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء.

تغيير إضطراري لـ منتخب بنين

تعرض توسيل لاعب منتخب بنين لإصابة قوية إثر إحتكاكه بحمدى فتحى نجم منتخب مصر الوطني فى الدقيقة 31.

واضطر مدرب منتخب بنين إلي إجراء تغيير إضطراري وسحب اللاعب المصاب ونزول أحد زملاؤه بديلا عنه.

إصابة محمد حمدى وتغيير إضطراري لـ منتخب مصر

تعرض محمد حمدي لاعب منتخب مصر الوطني للإصابة فى الدقيقة 40 بإلتواء في الركبة عقب إحتكاكه بلاعب منتخب بنين دوكو دودو وخضع للعلاج بمعرفة الجهاز الطبي.

ودفع حسام حسن مدرب منتخب مصر إلي إجراء تبديل إضطراري بنزول أحمد فتوح بدلا من محمد حمدي فى الدقيقة 44 بعد إصابة الأخير.