كريم رمزي: على لاعبي منتخب مصر الحذر أمام بنين.. ومتفائل بالتأهل لربع النهائي

حذر الإعلامي كريم رمزي من فكرة الاستهانة بمواجهة منتخب بنين اليوم في كأس الامم الإفريقية
وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: على منتخب مصر عدم الاستهانة بمواجهة منتخب بنين، والاستفادة من المباريات الماضية في دور ال١٦ من البطولة
واضاف: منتخب مصر منذ بداية البطولة وهو يقدم مستويات مميزة وهناك روح جيدة للاعبي المنتخب تستحق الإشادة
وتابع: منتخب بنين ليس الكاميرون او كوت ديفوار، ولكن يبقى منتخب جيد وبامكانه ان يصعب الأمور على منتخب مصر حال الاستهانة به
وواصل: متفائل للغاية من قدرة منتخب مصر على تخطي بنين والتأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية