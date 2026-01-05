أول 15 دقيقة.. منتخب مصر يسيطر ومرموش يهدر إنفرادًا بمرمى بنين

سيطر منتخب مصر، علي مجريات اللقاء خلال الربع ساعة الأول من مبارته مع منتخب بنين بدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وانفراد تام من عمر مرموش من وسط الملعب لكنه لم ينجح في تجاوز حارس المرمى ليهدر فرصة الهدف الأول لمنتخب مصر.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي للفريق استعدادًا لمواجهة منتخب بنين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، ليواصل مشواره في البطولة بثبات.

تشكيل منتخب مصر أمام بنين في كأس أمم أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد حمدي

الوسط: مروان عطية، تريزيجيه، إبراهيم عادل

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش

