طارق يحيى: مباراة تونس ومالي درس.. وعلى منتخب مصر الحذر أمام بنين

يرى طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، ان مباراة منتخب مصر أمام بنين في كأس امم أفريقيا ستكون في المتناول

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: مباراة بنين في المتناول ولكن لابد من الحذر ومباراة تونس ومالي درس لعدم الاستهانة بمواجهة بنين



واضاف: منتخب مصر مع حسام حسن يسير بخطى ناجحة وأعتقد أن حسام حسن سيبدأ بتشكيل هجومي اليوم امام بنين

وتابع: وانا على تواصل دايما مع حسام حسن واتوقع وصول مصر إلى النهائي في هذه النسخة

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلًا: سعيد بروح وأداء منتخب مصر مع حسام حسن، ومنذ بداية البطولة فحسام حسن ومنتخب مصر يسيران بشكل جيد للغاية