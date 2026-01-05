بعد نصف ساعة.. سيطرة وانفراد ضائع لمنتخب مصر وتحفظ من جانب بنين

فرض لاعبو منتخب مصر سيطرتهم على وسط الملعب في الدقائق الأولى من اللقاء دون تهديد حقيقي على مرمى بنين، بينما جاءت محاولات المنافس خجولة بحثًا عن الهدف الأول.

وشهدت المباراة عدة لقطات خطيرة، أبرزها كرة عرضية من محمد حمدي شتتها الدفاع لتصل إلى عمر مرموش الذي سددها، لكن مدافع بنين أبعد الكرة قبل أن تعانق الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة أهدر مرموش فرصة محققة بعدما انفرد بالحارس ولم ينجح في تخطيه، قبل أن يتدخل حارس بنين في أكثر من مناسبة لإفساد تمريرات محمد صلاح الخطيرة داخل منطقة الجزاء.

كما تصدى محمد الشناوي لتصويبة قوية من خارج المنطقة، بينما احتسب الحكم مخالفة لصالح حمدي فتحي، وأشهر بطاقة صفراء في وجه رامي ربيعة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي للفريق استعدادًا لمواجهة منتخب بنين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، ليواصل مشواره في البطولة بثبات.

تشكيل منتخب مصر أمام بنين في كأس أمم أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد حمدي

الوسط: مروان عطية، تريزيجيه، إبراهيم عادل

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش

