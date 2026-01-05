إبراهيم فايق برفقة نجل شيكابالا: الغالي أبن الغالي

شارك الإعلامي إبراهيم فايق جمهورة صورة برفقة نجم الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا و نجلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و علق إبراهيم فايق علي الصورة قائلا:الغالي أبن الغالي.

كان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق، قد عبر عن سعادته و فخرة بوصول كأس العالم الي مصر.

وكتب شيكابالا عبر فيسبوك: كأس العالم ليس مجرد بطولة بل رمز للفرح والشغف ووحدة الشعوب عبر كرة القدم.

وتابع: وجود الكأس في مصر شرف كبير لنا، ويؤكد مكانة بلدنا وريادتها الرياضية في إفريقيا والعالم العربي.

و أضاف: نتمنى أن تكون هذه الزيارة رسالة أمل وإلهام لكل طفل يحلم بأن يرفع هذا الكأس يوما ما بقميص منتخب بلاده، أهلاً وسهلا بكأس العالم في مصر الدنيا.

وحرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق علي حضور استقبال النسخه الأصلية من كأس العالم والتقاط الصور بجانب كأس العالم عقب وصوله إلي مصر.

