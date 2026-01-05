شيكابالا: وجود كأس العالم في مصر يؤكد مكانة بلدنا وريادتها الرياضية

عبر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق عن سعادته و فخرة بوصول كأس العالم الي مصر.

وكتب شيكابالا عبر فيسبوك: كأس العالم ليس مجرد بطولة بل رمز للفرح والشغف ووحدة الشعوب عبر كرة القدم.

وتابع: وجود الكأس في مصر شرف كبير لنا،

ويؤكد مكانة بلدنا وريادتها الرياضية في إفريقيا والعالم العربي.



و أضاف: نتمنى أن تكون هذه الزيارة رسالة أمل وإلهام لكل طفل يحلم بأن يرفع هذا الكأس يوما ما بقميص منتخب بلاده، أهلاً وسهلا بكأس العالم في مصر الدنيا.

وحرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق علي حضور استقبال النسخه الأصلية من كأس العالم والتقاط الصور بجانب كأس العالم عقب وصوله إلي مصر.



وشهدت القاهرة أمس حدثًا رياضيًا عالميًا استثنائيًا، باستقبال النسخة الأصلية من كأس العالم، ضمن جولتها الدولية التي تسبق انطلاق منافسات مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وتم تنظيم مؤتمر صحفي كبير للإعلان الرسمي عن وصول الكأس إلى مصر، وسط حضور واسع من المسؤولين ونجوم الكرة، وحفاوة استقبال عكست مكانة مصر الرياضية إقليميًا وعالميًا.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور النجم الإيطالي فابيو كانفارو، قائد منتخب إيطاليا المتوج بكأس العالم 2006، الذي تحدث عن ذكرياته الخاصة مع البطولة، مؤكدًا أن لقب كأس العالم يظل الأغلى في مسيرته الكروية، وأنه يمثل الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم في العالم.

وخلال المؤتمر، تم إزاحة الستار عن النسخة الأصلية من كأس العالم بواسطة كانفارو ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، وسط تفاعل كبير من الحضور، والتقاط العديد من الصور التذكارية.