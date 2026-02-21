قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مسلسل أولاد الراعي الحلقة 4 .. تفجير سيارة راغب الراعي

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل أولاد الراعي تصعيدًا دراميًا لافتًا، حاول صُنّاع العمل من خلاله ضخ جرعة مكثفة من الإثارة والتشويق، عبر حادثة تفجير سيارة راغب الراعي واختطاف نديم الراعي، في مسار يبدو أنه يراهن على المفاجآت السريعة أكثر من البناء التدريجي للأحداث.
 

المسلسل، الذي يتصدر بطولته ماجد المصري، افتتح الحلقة بمشهد الانفجار، في لقطة صادمة، عندما يتعرض نديم الراعي، الذي يجسده أحمد عيد، للاختطاف، ما يفتح الباب أمام لغز الجهة الغامضة التي سبق أن هددت راغب هاتفيًا.
 

وتحاول الحلقة دفع الصراع الداخلي بين الشخصيات، إذ يسعى نديم إلى زرع الشك في نفس موسى تجاه راغب، مؤكدًا أن الانفجار لم يكن حادثًا عابرًا، بل نتيجة مؤامرة مدبرة. غير أن هذا الخط الدرامي، رغم أهميته، جاء مباشرًا ومكشوفًا في الطرح، ما أفقده جزءًا من تأثيره التشويقي.

العمل من بطولة كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.
 

وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجاري، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة في عالم المال والتجارة؛ لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية، والولاء بين الإخوة.
 

ومع تضخم الثروة والنفوذ؛ تدخل الشخصيات في صراعات داخلية وخارجية، حيث تتشابك المصالح وتظهر الخلافات، ما يضع الأشقاء أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنوه معًا، وتكشف الوجه الآخر للقوة والسلطة.
 

مسلسل أولاد الراعي بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين.

