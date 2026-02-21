مسلسل أولاد الراعي الحلقة 4 .. تفجير سيارة راغب الراعي

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل أولاد الراعي تصعيدًا دراميًا لافتًا، حاول صُنّاع العمل من خلاله ضخ جرعة مكثفة من الإثارة والتشويق، عبر حادثة تفجير سيارة راغب الراعي واختطاف نديم الراعي، في مسار يبدو أنه يراهن على المفاجآت السريعة أكثر من البناء التدريجي للأحداث.



المسلسل، الذي يتصدر بطولته ماجد المصري، افتتح الحلقة بمشهد الانفجار، في لقطة صادمة، عندما يتعرض نديم الراعي، الذي يجسده أحمد عيد، للاختطاف، ما يفتح الباب أمام لغز الجهة الغامضة التي سبق أن هددت راغب هاتفيًا.



وتحاول الحلقة دفع الصراع الداخلي بين الشخصيات، إذ يسعى نديم إلى زرع الشك في نفس موسى تجاه راغب، مؤكدًا أن الانفجار لم يكن حادثًا عابرًا، بل نتيجة مؤامرة مدبرة. غير أن هذا الخط الدرامي، رغم أهميته، جاء مباشرًا ومكشوفًا في الطرح، ما أفقده جزءًا من تأثيره التشويقي.



مسلسل أولاد الراعي

العمل من بطولة كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.



وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجاري، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة في عالم المال والتجارة؛ لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية، والولاء بين الإخوة.



ومع تضخم الثروة والنفوذ؛ تدخل الشخصيات في صراعات داخلية وخارجية، حيث تتشابك المصالح وتظهر الخلافات، ما يضع الأشقاء أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنوه معًا، وتكشف الوجه الآخر للقوة والسلطة.



مسلسل أولاد الراعي بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين.