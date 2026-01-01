البطل الخفي.. إبراهيم فايق يسلط الضوء على المفاوض الأهلاوي في صفقة حمزة عبدالكريم

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على انتقال لاعب الأهلي حمزة عبد الكريم، مسلطًا الضوء على دور المفاوض الأهلاوي لاكتمال الصفقة.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “‏محدش شايف ان المفاوض الأهلاوي في صفقة حمزة عبدالكريم يستحق التحية طيب”.

وتابع: “محدش شاف ان النتيجة النهائية مكاسب أفضل للأهلي وفي نفس الوقت اللاعب خرج للاحتراف في أكبر أندية العالم وهيبقى أول لاعب مصر ينتقل مباشرة من نادي مصري لنادي برشلونة”.

واختتم متساءلًا: "ماذا لو أن الأهلي مع أول جولة ترك اللاعب!! مش برضه كانت ضاعت عليه الاستفادة دي؟!

‏زي ما عينك بتشوف أخطاء لازم مخك يحلل وقائع".

وكشفت تقارير إسبانية عن حدوث انفراجة في مفاوضات برشلونة مع النادي الأهلي لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم فى ميركاتو الشتاء المقبل.

وذكرت التقارير أن اللجنة الفنية بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سوف تعقد اجتماعا في الساعات المقبلة لحسم ملف انتقال حمزة عبدالكريم إلي صفوف نادي برشلونة.

وأشارت إلي أنه من المنتظر أن يتم قبول عرض النادي الكتالوني الذي تم تحسينه مؤخرًا بزيادة نسبة استفادة الأهلي من البيع المستقبلي من 10% إلى 15%