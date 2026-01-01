أول رد فعل من حمزة عبد الكريم بعد اقترابه من الانتقال لبرشلونة

نشر لاعب النادي الأهلي حمزة عبد الكريم، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وذلك عقب تداول أخبار تؤكد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة.

وكشفت تقارير إسبانية عن حدوث انفراجة في مفاوضات برشلونة مع النادي الأهلي لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم فى ميركاتو الشتاء المقبل.

وذكرت التقارير أن اللجنة الفنية بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سوف تعقد اجتماعا في الساعات المقبلة لحسم ملف انتقال حمزة عبدالكريم إلي صفوف نادي برشلونة.

وأشارت إلي أنه من المنتظر أن يتم قبول عرض النادي الكتالوني الذي تم تحسينه مؤخرًا بزيادة نسبة استفادة الأهلي من البيع المستقبلي من 10% إلى 15%