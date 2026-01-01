100 % حمزة عبدالكريم برشلوني.. فايق يكشف كواليس اجتماع الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، تطورات انتقال لاعب النادي الأهلي حمزة عبد الكريم لنادي برشلونة.

وكتب فايق عبر حسابه على فيسبوك: "شيله من ع الشاحن بنسبة ١٠٠ ٪ حمزة عبدالكريم برشلوني، ‏تمت الموافقة في اجتماع مجلس الادارة منذ قليل بحضور كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبدالحفيظ وياسين منصور وبناء على ترحيب المدير الفني توروب بخروج اللاعب".

وتابع: “‏تم تكليف الدكتور عبدالله شحاته مدير التعاقدات بالأهلي بمتابعة كافة الأمور لإنهاء الصفقة”.

وكشفت تقارير إسبانية عن حدوث انفراجة في مفاوضات برشلونة مع النادي الأهلي لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم فى ميركاتو الشتاء المقبل.

وذكرت التقارير أن اللجنة الفنية بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سوف تعقد اجتماعا في الساعات المقبلة لحسم ملف انتقال حمزة عبدالكريم إلي صفوف نادي برشلونة.

وأشارت إلي أنه من المنتظر أن يتم قبول عرض النادي الكتالوني الذي تم تحسينه مؤخرًا بزيادة نسبة استفادة الأهلي من البيع المستقبلي من 10% إلى 15%.