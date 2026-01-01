حبيبي الغالي.. أفشة يوجّه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور له

وجّه محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، رسالة للتونسي علي معلول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرص أفشة على تهنئة علي معلول بعيد ميلاده، وكتب: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي الغالي”.

أفشة عبر ستوري انستجرام

وكان قد تلقي محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي عروضًا من العديد من أندية الدوري الممتاز تمهيدًا للانتقال إليها فى ميركاتو الشتاء.

ويرتبط محمد مجدي أفشة بعقد مع النادي الأهلي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد فى انتقالات يناير المقبل.

ويكتنف الغموض مصير محمد مجدي أفشة في الاستمرار من عدمه بصفوف النادي الأهلي فى قادم الأيام في ظل ترحيب الدنماركي ييس توروب برحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأحمر.