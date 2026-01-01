قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يعيش نادي الزمالك واحدة من أكثر فتراته اضطرابًا في السنوات الأخيرة وسط مشهد معقد تتداخل فيه الأزمات الفنية مع الصراعات الإدارية والضغوط المالية، ليبقى مستقبل الفريق الأول معلقًا على مجموعة من الملفات الشائكة التي لم تحسم حتى الآن.

هوية المدرب الجديد.. حل مؤقت أم بداية جديدة؟

يبقى ملف المدير الفني الجديد هو العنوان الأبرز داخل الزمالك، في ظل استمرار سياسة تغيير المدربين دون الوصول إلى استقرار حقيقي. 

تثير حالة التردد في حسم الاسم الجديد  علامات استفهام حول الرؤية الفنيةوخاصة مع تجارب سابقة لم تحقق النتائج المرجوة ما يطرح تساؤلا: هل يبحث الزمالك عن مشروع طويل الأمد أم مجرد مسكن مؤقت للأزمة؟

جون إدوارد.. الحاكم بأمره أم ضحية الصراع؟

في قلب المشهد يبرز اسم جون إدوارد الذي بات ينظر إليه داخل أروقة النادي باعتباره صاحب القرار الأقوى في ملف الكرة وسط جدل واسع حول استمراره في هذا الدور

المستحقات المالية تشعل أوضة اللبس

الأزمة المالية تلقي بظلالها الثقيلة على الفريق مع تأخر صرف المستحقات ما خلق حالة من الغضب داخل غرفة الملابس وقالت مصادر مقربة إلى أن الوضع الحالي قد يفرض واقعا جديدا تصبح فيه الأولوية للمطالب المالية قبل الالتزام الفني وهو ما ينذر بحالة تمرد جماعي صامت قد تنفجر في أي لحظة.

أحمد سليمان.. غضب مكتوم وسيف مرفوع

على جانب آخر، كشف مصدر على أن هناك حالة توتر بين أحمد سليمان وبعض أعضاء مجلس الإدارة حيث تشير كواليس النادي إلى حالة من الغضب وعدم الرضا عن طريقة إدارة الملفات الحيوية.

وأكد المصدر أن سليمان يشعر بتهميش متعمد ما جعله في موقف المتحفز لأي مواجهة قادمة في مشهد يعكس عمق الانقسام الإداري داخل القلعة البيضاء.

الزمالك نادي الزمالك أحمد سليمان أزمات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

دفسك اي 5 موديل 2026

مواصفات دفسك أي 5 موديل 2026 الجديدة

هاتف Realme 16 Pro

بتصميم مذهل ومواصفات رائدة ..ريلمي تغزو الأسواق بهواتف جديدة

أجهزة ألعاب

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل أجهزة ألعاب في الأسواق في 2026

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد