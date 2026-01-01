الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس

يعيش نادي الزمالك واحدة من أكثر فتراته اضطرابًا في السنوات الأخيرة وسط مشهد معقد تتداخل فيه الأزمات الفنية مع الصراعات الإدارية والضغوط المالية، ليبقى مستقبل الفريق الأول معلقًا على مجموعة من الملفات الشائكة التي لم تحسم حتى الآن.

هوية المدرب الجديد.. حل مؤقت أم بداية جديدة؟

يبقى ملف المدير الفني الجديد هو العنوان الأبرز داخل الزمالك، في ظل استمرار سياسة تغيير المدربين دون الوصول إلى استقرار حقيقي.

تثير حالة التردد في حسم الاسم الجديد علامات استفهام حول الرؤية الفنيةوخاصة مع تجارب سابقة لم تحقق النتائج المرجوة ما يطرح تساؤلا: هل يبحث الزمالك عن مشروع طويل الأمد أم مجرد مسكن مؤقت للأزمة؟

جون إدوارد.. الحاكم بأمره أم ضحية الصراع؟

في قلب المشهد يبرز اسم جون إدوارد الذي بات ينظر إليه داخل أروقة النادي باعتباره صاحب القرار الأقوى في ملف الكرة وسط جدل واسع حول استمراره في هذا الدور

المستحقات المالية تشعل أوضة اللبس

الأزمة المالية تلقي بظلالها الثقيلة على الفريق مع تأخر صرف المستحقات ما خلق حالة من الغضب داخل غرفة الملابس وقالت مصادر مقربة إلى أن الوضع الحالي قد يفرض واقعا جديدا تصبح فيه الأولوية للمطالب المالية قبل الالتزام الفني وهو ما ينذر بحالة تمرد جماعي صامت قد تنفجر في أي لحظة.

أحمد سليمان.. غضب مكتوم وسيف مرفوع

على جانب آخر، كشف مصدر على أن هناك حالة توتر بين أحمد سليمان وبعض أعضاء مجلس الإدارة حيث تشير كواليس النادي إلى حالة من الغضب وعدم الرضا عن طريقة إدارة الملفات الحيوية.

وأكد المصدر أن سليمان يشعر بتهميش متعمد ما جعله في موقف المتحفز لأي مواجهة قادمة في مشهد يعكس عمق الانقسام الإداري داخل القلعة البيضاء.