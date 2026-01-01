قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة

منتصر الرفاعي

دخل نادي الزمالك في دوامة من الأزمات المتتالية، بدأت بأزمة أرض أكتوبر، قبل أن تتفاقم الأوضاع المالية بشكل حاد، ما أدى إلى رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق دون تحقيق أي استفادة فنية أو مادية للنادي، على خلفية المستحقات المالية المتأخرة.

وفي ظل هذه الظروف، اتخذت إدارة الكرة بنادي الزمالك قرارًا بتأجيل التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الفترة الحالية، لحين التوصل إلى حل لأزمة مستحقات اللاعبين، بالتوازي مع حسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الاعتماد على الشباب في كأس عاصمة مصر

ويدرس مسؤولو القلعة البيضاء استكمال مشوار الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر بالاعتماد على فريق الشباب، بدءًا من مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة، في ظل حالة عدم الاستقرار الفني والإداري والمالي التي يعيشها النادي حاليًا.

رحيل الجهاز الفني وغياب لاعبين عن التدريبات

وتسببت الأزمات المتلاحقة داخل الزمالك في رحيل أحمد عبد الرؤوف عن منصبه كمدير فني، إلى جانب امتناع بعض اللاعبين عن المشاركة في التدريبات، كما قرر مجلس الإدارة خوض مباراة اليوم بفريق الشباب، بقيادة تامر عبد الحميد وحازم إمام.

ويضم فريق الشباب عددًا من اللاعبين الذين سبق لهم الظهور مع الفريق الأول في بطولة كأس عاصمة مصر، من بينهم هشام فؤاد، ومحمد إبراهيم، والسيد أسامة، ومحمد حمد، وأنس وائل.

محاولات لاحتواء الأزمة

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي إدارة الزمالك لتخفيف حدة الأزمة الحالية، وإعادة ترتيب الأوراق داخل النادي، تمهيدًا لمرحلة جديدة تهدف إلى استعادة الاستقرار والتوازن داخل القلعة البيضاء.

فاروق جعفر: إدارة ملف الكرة أزمة الزمالك الحقيقية

وفي سياق متصل، علّق فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، على التطورات الأخيرة داخل الزمالك، والتي شملت رحيل المدير الفني والبيان الصادر عن المدير الرياضي لتوضيح أسباب تراجع النتائج والأداء.

وأكد جعفر، في تصريحات تلفزيونية، انتماءه لنادي الزمالك منذ عام 1963، مشيرًا إلى أنه خدم القلعة البيضاء لاعبًا ومدربًا، وأن علاقته بالنادي ممتدة منذ الصغر.

وأوضح أن كرة القدم مهنة لها خصوصيتها، ولا يمكن لأي شخص إدارتها دون خبرة حقيقية، معتبرًا أن الزمالك يعاني من أزمة واضحة في إدارة ملف الكرة، والتي يجب أن تُسند إلى نجوم كرة قدم سابقين يمتلكون خبرات فنية حقيقية.

وأضاف: «الأهلي والزمالك غير أي نادٍ آخر، وإدارة الكرة في القطبين لازم تكون في إيد لاعب كرة سابق، وشفنا عبر التاريخ نجوم كبار تولّوا المسؤولية داخل الناديين».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي والزمالك دائمًا ما ينافسان على البطولات والألقاب، على عكس أندية أخرى تختلف أهدافها، مشددًا على ضرورة أن يكون المدير الرياضي متخصصًا في كرة القدم، وسبق له ممارسة اللعبة، حتى ينجح في أداء مهامه.

