كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير

يستعد فريق الأهلي لخوض عدة مباريات في شهر يناير بين كأس عاصمة مصر ، والدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق 6 مباريات خلال الشهر

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي :

السبت 10 يناير: الأهلي × فاركو (كأس الرابطة)

الخميس 15 يناير: الأهلي × طلائع الجيش (كأس الرابطة)

الإثنين 19 يناير: الأهلي × طلائع الجيش (الدوري المصري، قد يتم تعديل الموعد)

23-25 يناير: الأهلي × يانج أفريكانز (دوري أبطال أفريقيا)

الثلاثاء 27 يناير: الأهلي × وادي دجلة (الدوري المصري)

الجمعة 30 يناير: الأهلي × يانج أفريكانز (دوري أبطال أفريقيا)