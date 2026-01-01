إعلامي يفجر مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ محمود جهاد بـ الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن الحالة الصحية للاعب الزمالك محمود جهاد بعد انباء عن رحيله في الميركاتو الشتوي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "مصدر بالزمالك محمود جهاد لا يعاني من إصابة مزمنة".

وبدأ محمود جهاد نجم نادي الزمالك في البحث عن عروض من أجل الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي.

جاء ذلك بعدما استقر أحمد عبدالرؤوف مدرب فريق الزمالك على رحيل اللاعب خلال شهر يناير المقبل خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية.

وما عزز من خروج اللاعب محمود جهاد من حسابات مدرب الزمالك استمرار تعرضه للإصابة التي حرمته من المشاركة بصفوف الفارس الأبيض فى المباريات المحلية والقارية.