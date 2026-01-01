قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
رياضة

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ محمود جهاد بـ الزمالك

محمود جهاد
محمود جهاد
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن الحالة الصحية للاعب الزمالك محمود جهاد بعد انباء عن رحيله في الميركاتو الشتوي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "مصدر بالزمالك محمود جهاد لا يعاني من إصابة مزمنة".

وبدأ محمود جهاد نجم نادي الزمالك في البحث عن عروض من أجل الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي.

جاء ذلك بعدما استقر أحمد عبدالرؤوف مدرب فريق الزمالك على رحيل اللاعب خلال شهر يناير المقبل خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية.

وما عزز من خروج اللاعب محمود جهاد من حسابات مدرب الزمالك استمرار تعرضه للإصابة التي حرمته من المشاركة بصفوف الفارس الأبيض فى المباريات المحلية والقارية.

محمود جهاد أحمد حسن الميركاتو الشتوي الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد