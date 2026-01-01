الفراعنة في اختبار جديد أمام منتخب بنين بدور الـ16.. وحسام حسن يُعيد الشناوي

يدخل منتخب مصر مرحلة الحسم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025حين يصطدم بنظيره منتخب بنين في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ16 بعد مشوار قوي للفراعنة في دور المجموعات توج بالصدارة وسط طموحات كبيرة لمواصلة المنافسة على اللقب القاري وإسعاد الجماهير المصرية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط عقب تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء واحد، بينما حجز منتخب بنين بطاقة العبور كأفضل ثالث عن المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية مواجهة منتخب مصر أمام نظيره بنين ضمن منافسات دور ثمن نهائي البطولة والمقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق 5 يناير في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة ينتظر أن تشهد ندية وإثارة بين المنتخبين.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة مصر وبنين مع المتأهل من لقاء متصدر المجموعة السادسة (الكاميرون أو كوت ديفوار أو موزمبيق) ووصيف المجموعة الخامسة (السودان أو بوركينا فاسو) في الدور ربع النهائي من البطولة.

حسام حسن يعيد محمد الشناوي لحراسة مرمى المنتخب

وفي سياق متصل، قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إعادة محمد الشناوي لحراسة مرمى المنتخب أمام بنين بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مباراة جنوب إفريقيا في دور المجموعات حيث يحظى بثقة الجهاز الفني باعتباره الحارس الأول للمنتخب.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخبي زيمبابوي وجنوب إفريقيا خلال دور المجموعات بينما تعادل سلبيًا أمام أنجولا في الجولة الأخيرة ليؤكد جاهزيته لمنافسات الأدوار الإقصائية

مدرب بنين: مواجهة مصر صعبة والفراعنة يمتلكون خبرات كبيرة

وفي تصريحات إعلامية أكد نبيل الطرابلسي المدرب المساعد لمنتخب بنين صعوبة مواجهة منتخب مصر مشيرًا إلى امتلاك الفراعنة خبرات كبيرة ولاعبين مميزين في جميع الخطوط، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه إلى جانب قوة حراسة المرمى بقيادة محمد الشناوي.

وأضاف الطرابلسي أن منتخب مصر يعد الأقوى على الورق ويضم عناصر قادرة على حسم المباريات الكبرى مؤكدًا في الوقت نفسه أن منتخب بنين سيقدم مباراة قوية تليق باسمه وبالشعب البنيني في مواجهة أحد كبار القارة.