مشوار مصر في كأس أمم إفريقيا.. فوزان وتعادل يمنحان الفراعنة الثقة قبل مواجهة بنين

يستعد منتخب مصر لمواجهة حاسمة أمام بنين في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، الفراعنة يدخلون اللقاء بعد تصدرهم للمجموعة الثانية بأداء مميز في دور المجموعات وسط ترقب جماهيري كبير لمواصلة المشوار القاري والاقتراب خطوة جديدة نحو منصة التتويج.

مشوار مصر في دور المجموعات

حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين على زيمبابوي 2–1 وجنوب إفريقيا 1–0 قبل التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

تأهل بنين إلى دور الـ16

تأهل منتخب بنين كثالث المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثًا في المجموعات الست بعد خسارة أمام الكونغو الديمقراطية 0–1 الفوز على بوتسوانا 1–0 وخسارة أمام السنغال 0–1.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الإثنين 5 يناير 2026 الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

تغييرات حسام حسن في التشكيلة الأساسية

قرر المدير الفني حسام حسن إجراء تعديل كامل على التشكيلة مقارنة بمباراة أنجولا الأخيرة مع الدفع بلاعبين جدد في كافة المراكز لتعزيز قوة الفريق في مباراة ثمن النهائي.

التشكيل المتوقع لمصر أمام بنين

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل