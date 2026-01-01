قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشوار مصر في كأس أمم إفريقيا.. فوزان وتعادل يمنحان الفراعنة الثقة قبل مواجهة بنين

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر لمواجهة حاسمة أمام بنين في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، الفراعنة يدخلون اللقاء بعد تصدرهم للمجموعة الثانية بأداء مميز في دور المجموعات وسط ترقب جماهيري كبير لمواصلة المشوار القاري والاقتراب خطوة جديدة نحو منصة التتويج.

مشوار مصر في دور المجموعات

حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين على زيمبابوي 2–1 وجنوب إفريقيا 1–0 قبل التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

تأهل بنين إلى دور الـ16

تأهل منتخب بنين كثالث المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثًا في المجموعات الست بعد خسارة أمام الكونغو الديمقراطية 0–1 الفوز على بوتسوانا 1–0 وخسارة أمام السنغال 0–1.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الإثنين 5 يناير 2026 الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

تغييرات حسام حسن في التشكيلة الأساسية

قرر المدير الفني حسام حسن إجراء تعديل كامل على التشكيلة مقارنة بمباراة أنجولا الأخيرة مع الدفع بلاعبين جدد في كافة المراكز لتعزيز قوة الفريق في مباراة ثمن النهائي.

التشكيل المتوقع لمصر أمام بنين

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل

منتخب مصر منتخب بنين منتخب مصر ومنتخب بنين كأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

التعليم العالي

التعليم العالي تعلن حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال عام 2025

التعليم العالي

التعليم العالي: الجامعات المصرية تشهد فعاليات ثقافية متنوعة ضمن المشروع الوطني للقراءة

الرئيس السيسي

محافظو الإسكندرية وبورسعيد والدقهلية يهنئون الرئيس السيسي بعام 2026

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد