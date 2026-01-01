قبل مواجهة بنين .. الموت يفجع نجم منتخب مصر

توفيت جدة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الوطني محمد شحاتة، قبل مواجهة منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025-2026.

ونشر شقيق نجم الزمالك ومنتخب مصر الوطني محمد شحاتة الخبر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله ستي أم جمال شحاتة، نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة".



ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن مع منتخب بنين يوم الإثنين 5 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ16.