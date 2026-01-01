طاهر أبو زيد: مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا ناجح والتجانس يزيد

تحدث طاهر أبو زيد، نجم الكرة المصرية السابق، عن مشوار منتخب مصر خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، مؤكدًا أن المنتخب يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق اللقب.

طاهر ابو زيد

وتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء واحد.

وقال طاهر أبو زيد، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن مشوار المنتخب في البطولة حتى الآن ناجح للغاية.

وأضاف: "مشوار المنتخب ناجح جدًا، وحققنا صدارة المجموعة بأقل مجهود".

وأوضح أن مستوى الفريق يشهد تطورًا ملحوظًا مع توالي المباريات، قائلًا: "التجانس بين اللاعبين بيزيد مع كل مباراة، والمستوى الفني في تصاعد مستمر".

وأشار أبو زيد إلى جرأة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في اللقاء الأخير، موضحًا: "حسام حسن جازف في المباراة الأخيرة، ولم يعتمد على مزيج من الأساسيين والبدلاء، بل اعتمد بشكل كامل على البدلاء، ونجح في تحقيق نتيجة إيجابية بالتعادل أمام أنجولا، وتصدر المجموعة".

وأكد نجم المنتخب السابق أن هذه المباراة كانت مفيدة على المستوى الفني، مضيفًا: "حسام حسن استفاد من لقاء أنجولا، لأن كل اللاعبين أصبحت أقدامهم في الملعب، وسيكونوا جاهزين وفي المستوى المطلوب عند الحاجة إليهم".

واختتم طاهر أبو زيد تصريحاته بالتأكيد على قدرة منتخب مصر على تخطي المواجهة المقبلة، قائلًا: "منتخب مصر قادر على عبور مواجهة بنين، في حال خوض اللقاء بنفس الانضباط والتركيز الذي ظهر به في المباريات السابقة".