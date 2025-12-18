طاهر أبو زيد: ودية نيجيريا بروفة ناجحة ومحمد صلاح في اختبار شخصي

أكد طاهر أبو زيد نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر حقق استفادة فنية كبيرة من المباراة الودية أمام منتخب نيجيريا، والتي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف.

وقال طاهر أبو زيد خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي، عبر قناة MBC مصر 2، إن المباريات الودية التي تسبق البطولات الكبرى غالبًا ما تفتقد للمتعة والشكل الجمالي، إلا أن مواجهة نيجيريا جاءت تجربة قوية ومفيدة للجهاز الفني.

وأضاف أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استفاد بشكل واضح من اللقاء، بعدما تمكن من الوقوف على التشكيل الأساسي ووضع ملامح الخطة التي سيخوض بها مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتحدث طاهر أبو زيد عن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، مؤكدًا أن اللاعب يمر باختبار شخصي مهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تكشف قوة شخصية اللاعبين، خاصة مع تحمله آمال وطموحات جماهير الكرة المصرية في التتويج بالبطولة التي يتمناها على المستوى الشخصي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدعم الجماهيري الذي حصل عليه محمد صلاح من جماهير ليفربول في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، سيساعده على التركيز مع منتخب مصر وتقديم أفضل ما لديه خلال مشوار الفراعنة في البطولة القارية.