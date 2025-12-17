نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

تحدث أحمد سعودي، نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو، عن تفاصيل الواقعة التي جمعت والده بإحدى الفتيات داخل مترو الأنفاق، والتي أثارت جدلًا واسعًا وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.





وكشف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مع الإعلامية نهال طايل، عن الحالة النفسية لوالده عقب الواقعة، موضحًا أنه متواجد حاليًا مع أصدقائه في محافظة الفيوم، ويشارك في حلقات ذكر، كما قام بإغلاق هاتفه منذ حدوث الواقعة.



وأكد على أن الأسرة قررت عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن ما حدث، مشيرًا إلى أن والده يرفض تمامًا اللجوء للقضاء، معتبرًا أن الواقعة لا تستحق التصعيد.



وأضاف: «لم نتخذ أي إجراء قانوني لأن الموضوع لا يستدعي ذلك، وسنكتفي بتقديم الفتاة اعتذارًا عما بدر منها، وسنحاول التواصل معها لتوضيح الخطأ الذي وقعت فيه».