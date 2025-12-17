نجل المسن صاحب واقعة المترو يوضح ملابسات الحادث ويرد على الانتقادات

تحدث أحمد سعودي، نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو، عن تفاصيل الواقعة التي جمعت والده بإحدى الفتيات داخل مترو الأنفاق، والتي أثارت جدلًا واسعًا وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن طريقة جلوس الفتاة داخل المترو كانت «غير لائقة»، مؤكدًا أن ما حدث لا يندرج تحت مسمى الحرية الشخصية.

وأضاف أنه انزعج بشدة من وصف البعض لأسرته بـ«الفلاحين والصعايدة»، قائلًا: «أغلبية الشعب المصري فلاحين وصعايدة، وهل كوني فلاح أو صعيدي يقلل مني في شيء؟»، مؤكدًا أن المصريين جميعًا شعب واحد دون تفرقة.