تصل لـ 1000 جنيه.. قائمة غرامات مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق عن المخالفات التي يقع فيها الركاب وتتسبب في دفع غرامة، حيث وصل عددها إلى 41 مخالفة حددتها الهيئة، حيث بدأ الجميع في البحث عن غرامات مترو الأنفاق وقيمتها لتجنب الوقوع في أي مخالفة.

ويستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية قائمة غرامات مترو الأنفاق كاملة وقيمتها ونوع المخالفة..

غرامات مترو الأنفاق

غرامات مترو الأنفاق

1- تجاوز الراكب عدد المحطات: 50 جنيها.

2- استخدام نفس التذكرة في الذهاب والعودة: 50 جنيها.

3- انتظار الراكب أكثر من ساعتين بدون داعى: 50 جنيها.

4- تجاوز الراكب باشتراك المترو للمنطقة المحددة للاشتراك: 50 جنيها.

5- استخدام تذكرة مخفضة دون وجه حق: 100 جنيه.

6- عبور الراكب من بوابات التذاكر الإلكترونية دون تذكرة: 100 جنيه.

غرامات مترو الانفاق

7- استخدام تذكرة في الخروج دون تسجيل دخول: 100 جنيه.

8- استخدام اشتراك منتهى المدة: 300 جنيه/ شهر + 50 جنيها.

9- استخدام اشتراك لغير صاحبه فئة كبار السن فوق 70 عاما: 1000 + 50 جنيها

11- استخدام اشتراك منتهي الصلاحية فئة المحاربين القدماء: 200/ شهر + 50 جنيها

12- تعطيل وتأخير قطار الركاب: 300 جنيه للدقيقة الواحدة.

13- التدخين داخل المحطات والقطارات: 250 جنيها.

14- إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات: 250 جنيها.

15- ركوب الرجال عربة السيدات في غير الأوقات المخصصة: 250 جنيها.

مخالفات المترو

16- عبور شريط السكة: 250 جنيها.

17- عبور الراكب من بوابات التذاكر ومعه أي أحمال أو معدات أو آلات غير مصرح بها: 250 جنيها.

18- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح: 250 جنيها.

19- التسول بالمحطات والقطارات: 250 جنيها.

20- لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح: 250 جنيها.

21- إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات وأجهزة المحطات والقطارات: 250 جنيها.

22 - القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات او القطارات بدون تصريح 250 جنيها.

23 تتأول الأغذية داخل المرفق 50 جنيها.

غرامة المترو

24- تناول المشروبات الكحولية بالقطارات أو المحطات 200 جنيه.

25- البصق على الارض داخل القطارات أو المحطات 100 جنيه.

26- غرامة أحمال (حمل الأمتعة أو الأثقال الكبيرة التي تعوق حركة الركاب 50 جنيها).

27- القفز من فوق بوابات التذاكر 50 جنيها.

28- مخالفة للائحة الممنوعات المتواجدة بالمحطات وداخل القطار 50 جنيها.

29 - اصطحاب مواد قابلة للاشتعال 50 جنيها.

30- اصطحاب مولد و أدوات البناء 50 جنيها.

31- اصطحاب جميع أنواع الانابيب 50 جنيها.

32- اصطحاب الآلات الحادة والأسلحة 50 جنيها.

33- اصطحاب جميع أنواع الحيوانات والطيور 50 جنيها.

34- الصواريخ و الشماريخ و الألعاب النارية بجميع انواعها 50 جنيها.

35- لمبات الكهرباء و الفلوروسنت 50 جنيها.

قائمة غرامات مترو الانفاق

36- جميع أنواع الدراجات 50 جنيها.

37- الأجهزة الكهربائية والمنزلية 50 جنيها.

38- جميع أنواع الشاشات والتليفزيونات والحجم الكبير التي لا يمكن مرورها بأجهزة ال X-Ray 50 جنيها.

39- شكائر بلاستيكية حجم كبير التي لا يمكن مرورها بأجهزة الـ X-Ray 50 جنيها.

40- الكراتين الورقية حجم كبير التي لا يمكن مرورها بأجهزة ال X-Ray 50 جنيها.

41- حقائب السفر الحجم التابير التي لا يمكن مرورها بأجهزة ال X-Ray 50 جنيها.