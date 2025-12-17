قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
الوزير وابوريدة ولاعبو المنتخب يدعمون صلاح قبل بطولة أمم أفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالحكيم أبو علم

غادرت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام حسن متوجهة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

تضم بعثة منتخب مصر ٢٨ لاعباً وهم: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي ومحمد هاني وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد وصلاح محسن وأسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر، حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

 ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي، وأنجولا وجنوب أفريقيا، ويستهل مشواره في بطولة أفريقيا بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويحظي محمد صلاح قائد الفراعنة بدعم كامل من زملائه وكل مسئولي إتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة في ظل غموض موقفه مع ليفربول الإنجليزي .

وقال المهاجم أحمد حسن "كوكا": "لا يتم وضع لاعبين مثله على الدكة، محمد صلاح ليس زميل بل قائد واسطورة لناديه وللمنتخب".

وحرص عدد كبير من لاعبي المنتخب علي دعم صلاح منهم حسام حسن المدير الفني الذي كتب :" دائمًا رمز للإصرار والقوة"، وكذلك أحمد مصطفي زيزو  ومحمد صبحي واخرهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني ابوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم.

منتخب مصر محمد صلاح اشرف صبحي زيزو إمام عاشور

