الوزير وابوريدة ولاعبو المنتخب يدعمون صلاح قبل بطولة أمم أفريقيا

غادرت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام حسن متوجهة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

تضم بعثة منتخب مصر ٢٨ لاعباً وهم: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي ومحمد هاني وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد وصلاح محسن وأسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر، حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي، وأنجولا وجنوب أفريقيا، ويستهل مشواره في بطولة أفريقيا بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويحظي محمد صلاح قائد الفراعنة بدعم كامل من زملائه وكل مسئولي إتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة في ظل غموض موقفه مع ليفربول الإنجليزي .

وقال المهاجم أحمد حسن "كوكا": "لا يتم وضع لاعبين مثله على الدكة، محمد صلاح ليس زميل بل قائد واسطورة لناديه وللمنتخب".

وحرص عدد كبير من لاعبي المنتخب علي دعم صلاح منهم حسام حسن المدير الفني الذي كتب :" دائمًا رمز للإصرار والقوة"، وكذلك أحمد مصطفي زيزو ومحمد صبحي واخرهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني ابوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم.