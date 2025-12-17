السداسية التاريخية تكتمل في الدوحة.. باريس سان جيرمان يكتب موسمًا لا يُنسى ويتوج بكأس إنتركونتيننتال 2025

واصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كتابة التاريخ، بعدما أكمل سداسيته التاريخية خلال عام واحد، عقب تتويجه بلقب كأس إنتركونتيننتال 2025، إثر فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهد اللقاء ندية كبيرة بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن ينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لصالح الفريق الباريسي، ليضيف لقبًا عالميًا جديدًا إلى خزائنه.

موسم استثنائي يخلده التاريخ

تتويج باريس سان جيرمان بكأس إنتركونتيننتال جاء ليؤكد عظمة موسم 2024-2025، الذي يُعد الأفضل في تاريخ النادي على الإطلاق.

ونجح باريس سان جيرمان في حصد البطولة السادسة له هذا الموسم، ليكمل سداسية نادرة وضعت اسمه بين كبار أندية العالم.

وحقق باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، إلى جانب السوبر الفرنسي، والسوبر الأوروبي، قبل أن يختتم إنجازاته بلقب كأس القارات للأندية، التي احتضنت الدوحة فعالياتها.

الحلم الأوروبي يتحقق أخيرًا

وكان تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا هو الإنجاز الأبرز في هذا الموسم التاريخي، بعدما نجح النادي الباريسي في كسر العقدة الأوروبية، وتوج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في النهائي الذي أقيم بمدينة ميونخ الألمانية.

هيمنة محلية وثنائية ذهبية

ولم تتوقف إنجازات الفريق عند الحد القاري، إذ واصل سيطرته على الساحة المحلية، ونجح في تحقيق ثنائية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، ليؤكد هيمنته المطلقة على الكرة الفرنسية، ويثبت أحقيته بالانضمام إلى قائمة الأندية التي حققت “الثلاثية” التاريخية.

ألقاب السوبر تؤكد التفوق

كما تُوج باريس سان جيرمان بالسوبر المحلي الفرنسي بعد فوزه على موناكو بهدف دون رد في مباراة أقيمت بالدوحة مطلع العام، قبل أن يضيف السوبر الأوروبي إلى رصيده عقب انتصار مثير على توتنهام الإنجليزي بنتيجة 2-1 في مدينة أوديني الإيطالية.

بهذه الإنجازات المتتالية، يختتم باريس سان جيرمان موسمًا استثنائيًا سيظل محفورًا في ذاكرة جماهيره، بعدما تحول الحلم إلى حقيقة، وأصبح النادي قوة عالمية لا يستهان بها على الساحة الكروية.