كأس القارات للأندية |التعادل يسيطر على لقاء فلامنجو وباريس سان جيرمان



سيطر التعادل الإيجابي 1–على أحداث لقاء باريس سان جيرمان وفلامنجو البرازيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب"أحمد بن علي"، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية 2025 المقامة في دولة قطر لينتقل الفريقين إلى الأشواط الإضافية لحسم اللقاء او الانتقال لركلات الترجيح





أحرز كفارا هدف تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 40 بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى من ديزيري دوي حاولإبعادها حارس مرمى فلامنجو ولكن ذهبت إلى كفارا الأخير سددها في المرمى الفارغ





ونجح جورجينيو في إحراز هدف فلامنجو في الدقيقة 60 بعد تسديدة من ركلة جزاء سكنت يسار المرمى.









وخاض فلامنجو البرازيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: روسي.

- خط الدفاع: فاريلا- أورتيز- ليو بيريرا- أليكس ساندرو.

- خط الوسط: إريك- جورجينهو- دي أراسكايتا.

- خط الهجوم: كاراسكال- بلاتا- برونو هينريكي.

بينما خاض باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: سافونوف

- خط الدفاع: زائير إيمري، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

- خط الوسط: فابيان رويز، فيتينها، جواو نيفيز

- خط الهجوم: كانج إن لي، ديزيري دوي، كفاراتسخيليا