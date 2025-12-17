قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس القارات للأندية |التعادل يسيطر على لقاء فلامنجو وباريس سان جيرمان

باريس سان جبرمان
باريس سان جبرمان
حسام الحارتي


سيطر التعادل الإيجابي 1–على أحداث لقاء باريس سان جيرمان  وفلامنجو البرازيلي في اللقاء الذي يجمع  بينهما على ملعب"أحمد بن علي"، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية 2025 المقامة في دولة قطر لينتقل الفريقين إلى الأشواط الإضافية لحسم اللقاء او الانتقال لركلات الترجيح


 

أحرز كفارا هدف تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 40 بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى من ديزيري دوي حاولإبعادها حارس مرمى فلامنجو  ولكن ذهبت إلى كفارا الأخير سددها في المرمى الفارغ


 

ونجح جورجينيو في إحراز هدف فلامنجو في الدقيقة 60  بعد تسديدة من ركلة جزاء  سكنت يسار المرمى.


 


 

وخاض فلامنجو البرازيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: روسي.

- خط الدفاع: فاريلا- أورتيز- ليو بيريرا- أليكس ساندرو.

- خط الوسط: إريك- جورجينهو- دي أراسكايتا.

- خط الهجوم: كاراسكال- بلاتا- برونو هينريكي.

بينما خاض باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: سافونوف

- خط الدفاع: زائير إيمري، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

- خط الوسط: فابيان رويز، فيتينها، جواو نيفيز

- خط الهجوم: كانج إن لي، ديزيري دوي، كفاراتسخيليا

