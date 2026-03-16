سفر عبر الزمن أم تنبؤات … رسومات كاريكاتورية قديمة تثير الجدل

أثارت رسومات كاريكاتورية من سلسلة كتب هزلية قديمة تعود لعام 1928 بعنوان "بارون ترامب" (Baron Trump's Marvelous Underground Journey) جدلاً واسعاً عبر الإنترنت، حيث تذكر السلسلة شخصية تدعى "دونالد ترامب" يعيش في نيويورك ويرتدي ملابس فاخرة، وتخوض مغامرات

مما دفع البعض لربطها بنظريات السفر عبر الزمن أو التنبؤات المستقبلية، رغم أن التشابه هو مجرد صدفة أدبية تاريخية.



و تشمل تفاصيل القصة "رحلات ومغامرات بارون ترامب الصغيرة" (1890) و"بارون ترامب تحت الأرض" (1893).



و التشابهات المزعومة:

بطل القصة هو "بارون"، وهو نفس اسم ابن دونالد ترامب (بارون ترامب).

يتم توجيه "بارون" من قبل شخصية تسمى "دون" (Don) في قصر في نيويورك.

