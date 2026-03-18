ظهور نادر لـ نجاة الصغيرة يعيد الحنين للجمهور

وجه الفنان حسام داغر رسالة حب وتقدير للفنانة نجاة الصغيرة، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وشارك داغر مجموعة من الصور للنجمة نجاة الصغيرة ، وعلق عليها قائلاً: «الست نجاة الصغيرة، ربنا يديها الصحة».

و يذكر أن زارت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، العاصمة الجديدة، في ظهور لافت لها بعد غياب طويل عن الكاميرات، وشملت هذه الزيارة، جولة داخل دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون، ومقر الهيئة الوطنية للإعلام.

وزارت الفنانة نجاة الصغيرة، قيثارة الغناء العربي المسرح الكبير بمدينة الثقافة والفنون بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة ، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء دكتور أسامة عبد العزيز مدير مدينة الثقافة والفنون.



