البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير

أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قبل بدء عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي بجهود دار الكتاب المقدس في خدمة كلمة الله.

وعقد قداسته اجتماع الأربعاء اليوم في كنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة، بحي الشرابية وأعلن في نهاية العظة عن توقف الاجتماع مؤقتًا، حيث يُستأنف بالتزامن مع بدء الصوم الكبير.

وعن دار الكتاب المقدس قائل قداسة البابا: "أرحب بكل قيادات دار الكتاب المقدس الذي هو بيت الإنجيل وهو دار قديم ذا تاريخ كبير يمتد لـ ١٥٠ عامًا ويعتبر هو الهيئة الوحيدة الموكل لها طباعة الكتاب المقدس في العالم كله.

ودار الكتاب المقدس في مصر من أقدم الدور وهو يتقدم ويتطور ويقدم كلمة الله بألوان وأشكال وصور وتطبيقات تكنولوجية متعددة تناسب الجميع في كل مكان وزمان، وما أجمل أن يعيش الإنسان داخل الإنجيل ويصبح هو نفسه إنجيلاً مقروءًا من الناس. جيد أن نقدم الكتاب المقدس وما يتعلق به كهدية جميلة للآخرين".

وأضاف: "هناك مقولة مأثورة تقول 《ما أمتع السفر على صفحات كتاب》فما بالنا لو كان هذا الكتاب هو الكتاب المقدس فإن المتعة تتضاعف كما نرى الكتاب يقول: "وَفِي نَامُوسِهِ يَلْهَجُ نَهَارًا وَلَيْلاً. "(مز ١: ٢) فكلمة الله صالحة صباحًا ومساءً وفي كل وقت وعلى كل إنسان أن يحفظها ويقولها ويرنم بها ويعيشها ويتأمل فيها ويدخل إلى أعماقها ليفهمها ويطبقها على حياته".