قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من كنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة، بحي الشرابية، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد. 

ولدى وصوله تفقد قداسة البابا معرض دار الكتاب المقدس في السرادق المقام خارج الكنيسة، واستقبلت فرق الكشافة قداسته حيث رتلوا بعض الترانيم، ثم أزاح قداسة البابا الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ للزيارة والتقطت له صورًا تذكارية مع نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، وكهنة الكنيسة ومجلسها وخدامها.

واصطف أطفال فصل "حضانة" على السلم المؤدي إلى الكنيسة، وهم يحملون باقات الزهور ويرتلون ترتيلة ترحيبية بأبيهم وحرص قداسته على محاورتهم بود وحب تعبيرًا عن اهتمامه بأولاده وتشجيعه إياهم.

وكالعادة استقبل الشعب قداسة البابا لدى دخوله الكنيسة بحفاوة بالغة وبادلهم قداسته التحية، بينما رتل خورس الشمامسة ألحان استقبال الأب البطريرك،  حيث صلى صلاة العشية بمشاركة الآباء الأساقفة الحاضرين، وكهنة كنائس "شرق السكة الحديد".

وألقى نيافة الأنبا مارتيروس كلمة ترحيبًا بقداسة البابا ورتل كورال شباب الكنيسة عددًا من الترانيم. وألقى القمص باخوميوس حكيم كلمة عبر خلالها عن مشاعر الفرح التي تسود الكنيسة وكهنتها وشعبها بزيارة قداسة البابا. وعرض فيلم وثائقي "ستون عامًا من الرعاية" عن تاريخ الكنيسة وخدماتها وآبائها وخدامها. وفيلم آخر عن منتجات دار الكتاب المقدس.

وفي لفتة طيبة عُرض مقطع فيديو من أرشيف الكنيسة، في أحد مؤتمرات شباب الكنيسة، يظهر فيه قداسة البابا، وقت أن كان أسقفًا، وهو يقوم بتحفيظ شباب المؤتمر ترنيمة عن السماء. 
تلا ذلك تكريم قداسته لأبناء الكنيسة المتفوقين والأوائل دراسيًا ورياضيًا.

أصحاحات متخصصة

وفي عظة الاجتماع اختتم قداسته سلسلة "أصحاحات متخصصة"، وتحدث عن موضوع "لقاء الفرح"، وقرأ جزءًا من الأصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا والأعداد (٣٩ - ٥٦)، وأوضح أن لقاء السيدة العذراء بأليصابات هو "لقاء رمزي"، لأن أليصابات تُمثل العهد القديم والسيدة العذراء تُمثل فاتحة العهد الجديد، وأشار إلى أن اللقاء تم في بيت بسيط (بيت زكريا) تمامًا مثلما وُلد السيد المسيح في مذود البقر.

وتأمل قداسة البابا في معاني هذا اللقاء، كالتالي: 
١- لقاء مرتب من السماء، لأن الله هو ضابط الكل، ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم: "الله لا يعمل بالصدفة بل يقود الأحداث، حتى تبدو الصدفة طريقًا لمجده".

٢- لقاء بدأ بالفرح (لغة السماء)، وهو استعداد لقبول الفرح بميلاد يوحنا المعمدان وتجسد وميلاد السيد المسيح، والقديس أوغسطينوس يقول: "الفرح الروحي هو أول علامة لحضور الله في القلب".

٣- لقاء على مستوى الإيمان، حيث أعطى الله حياة ونطقًا لزكريا وولدت أليصابات العاقر، وما أعظم إيمان السيدة العذراء "«هُوَذَا أَنَا أَمَةُ الرَّبِّ. لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ»" (لو ١: ٣٨)، ويقول القديس كيرلس الكبير: "الإيمان يسبق المعجزة والمعجزة تُكمّل (تقوي وتؤكد) الإيمان".

٤- اللقاء تحوّل من صمت إلى تسبيح وصلاة، وتكلمت السيدة العذراء بالتسبيح "نشيد التجسد"، مثلما تكلم زكريا بالتسبيح عند ميلاد يوحنا المعمدان.

وأضاف قداسته أن التسبحة في الكنيسة لها أساسين، هما: 
- موضوعها هو السيد المسيح. 


- الموضوع الآخر هو عمل السيد المسيح، وبخاصة التجسد والفرح الذي صار لنا، فتسبحة السيدة العذراء كانت مثالاً للبتوليين، وتسبحة زكريا مثالاً للخدام، وتسبحة الرعاة مثالاً للفقراء، وتسبحة الملائكة مثالاً للسمائيين، وتسبحة المجوس مثالاً للمثقفين، وتسبحة سمعان الشيخ مثالاً للشيوخ، وتسبحة حنة النبية مثالاً للأرامل، وحتى يوحنا المعمدان عندما ركض في بطن أمه أليصابات سبّح تسبيح الأطفال والرضعان.

واختتم قداسة البابا: عمل الكنيسة الرئيسي هو التسبيح، فالتسبيح هو الزمن الجديد، "وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا، وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ" (يو ١: ١٤).

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكتاب المقدس الكنيسة قداسة البابا تواضروس الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

ترشيحاتنا

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

عواصف

لا ترى بالعين المجردة.. دوامات خفية تهدد سواحل العالم| ما القصة؟

رحلة طيران

فأر على ارتفاع 10 آلاف متر.. لحظات ذعر تُربك رحلة عابرة للأطلسي| أيه الحكاية؟

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد