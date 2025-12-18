قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث الميكروباص الغارق بترعة الجبلاو

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

قدم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الجبلاو، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدًا تضامن محافظة قنا الكامل مع أهالي الضحايا في هذا المصاب الأليم.

وشدد محافظ قنا، على أن المحافظة لن تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وذلك في إطار الحرص الدائم على الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، حيث وجه بتشديد الرقابة المرورية، ومراجعة الحالة الفنية لوسائل النقل العام، ورفع مستوى التأمين والسلامة على الطرق السريعة.

و أوضح محافظ قنا،ب أنه في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، وخلال عام 2023، شرعت الهيئة العامة للطرق والكباري في بدء أعمال ازدواج وتوسعة الطريق محل الحادث، وهو ما استلزم رفع بعض أعمدة الإنارة وإزالة عدد من الأشجار، ضمن متطلبات التنفيذ الهندسي للمشروع، مع الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

وأضاف محافظ قنا، بأنه تم التواصل الفوري مع الهيئة العامة للطرق والكباري للوقوف النهائي على الموقف التنفيذي للطريق، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مع التنفيذ العاجل لمصدّات خرسانية على جانبي الطريق، بما يضمن تعزيز عوامل الأمان ومنع وقوع أي حوادث مستقبلية.

كما تم تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لإعادة زرع وتركيب أعمدة إنارة جديدة، بما يحقق إنارة الطريق بصورة آمنة ودائمة، ودون التأثير على أعمال تطهير الترع والمجاري المائية.

وفي ذات السياق وجه محافظ قنا، إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري على الطريق محل الواقعة، ووضع لجان مراقبة ثابتة ومتحركة، إلى جانب تشغيل أجهزة الرادار على مدار الساعة، مع تجديد التوجيه بالمتابعة المستمرة لأعمال الرقابة المرورية على المركبات والسائقين، سواء على هذا الطريق أو على كافة الطرق الموازية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة حيال أي مخالفات، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ قنا، بأن سلامة المواطن تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ هذه التكليفات، وعدم التهاون مع أي تقصير، تحقيقًا للصالح العام ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

