قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل قراءة القرآن بدون وضوء مقبولة أم يضيع ثوابها ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
رسميا.. سعر الدولار في مصر يوم الخميس 18-12-2025
نظام صواريخ "آرو 3" يتصدر المشهد.. إسرائيل تبرم صفقة دفاعية بمليارات الدولارات مع ألمانيا
مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
هل الزوج ملزم بالنفقة على زوجته العاملة؟.. الإفتاء توضح
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
قرارت عاجلة من جامعة العاصمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025
ترامب يعلن: الجنود سيتلقون شيكات بقيمة 1776 دولارا قبل عيد الميلاد
مفيش حاجة رسمي.. خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل ناصر منسي عن الزمالك
ترامب: لقد جلبت السلام إلى الشرق الأوسط وأعدت الرهائن
ترامب يعلن انتصاره في الاقتصاد رغم المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير كيك  البرتقال  الشتوية.

طريقة كيك البرتقال..

 

 المكونات:

3 بيضات 

كوب واحد من السكر الخشن 

كوب واحد من عصير البرتقال (تأكد من عصره طازجًا) 

نصف كوب من الزيت النباتي 

بشر برتقالة واحدة 

كوبان من الدقيق 

علبة واحدة من البيكنج باودر

علبة واحدة من الفانيليا

 لصلصة البرتقال:

كوب واحد من عصير البرتقال 

3 ملاعق كبيرة من السكر الخشن

ملعقة كبيرة من نشا الذرة

برتقالة مقطعة (للتزيين) 

 طريقة التحضير لكيك البرتقال:

1 سخّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ادهن قالب الكيك بالزبدة.

2 اخفق البيض والسكر لمدة 3 دقائق حتى يصبح المزيج رغويًا!

3 أضيفي عصير البرتقال والزيت وبشر البرتقال المبشور، واخلطي المكونات.

4 انخلي الدقيق والبيكنج باودر والفانيليا، واخلطيهم برفق باستخدام ملعقة مسطحة.

5 اخبزي لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا

6 وقت الصلصة: قلبي عصير البرتقال والسكر ونشا الذرة على الموقد حتى يصبح المزيج كثيفًا. بعد أن يبرد، اسكبيه على الكيكة

7 زيّني الكيكة بشرائح البرتقال الطازجة

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية كيك البرتقال طريقة كيك البرتقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات|صور

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

ChatGPT

تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات

ترشيحاتنا

محمد صلاح

طاهر أبو زيد: ودية نيجيريا بروفة ناجحة ومحمد صلاح في اختبار شخصي

حسام حسن

أبو زيد: حسام حسن سيعتمد على خبرة النجوم لحسم مواجهة زيمبابوي

منتخب اليد

جدول مباريات منتخب مصر لكرة اليد في الدورة الودية بإسبانيا

بالصور

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره

تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره
تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره
تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره

كنز للقلب و الدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد