قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

طريقة كيك البرتقال..

المكونات:

3 بيضات

كوب واحد من السكر الخشن

كوب واحد من عصير البرتقال (تأكد من عصره طازجًا)

نصف كوب من الزيت النباتي

بشر برتقالة واحدة

كوبان من الدقيق

علبة واحدة من البيكنج باودر

علبة واحدة من الفانيليا

لصلصة البرتقال:

كوب واحد من عصير البرتقال

3 ملاعق كبيرة من السكر الخشن

ملعقة كبيرة من نشا الذرة

برتقالة مقطعة (للتزيين)

طريقة التحضير لكيك البرتقال:

1 سخّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ادهن قالب الكيك بالزبدة.

2 اخفق البيض والسكر لمدة 3 دقائق حتى يصبح المزيج رغويًا!

3 أضيفي عصير البرتقال والزيت وبشر البرتقال المبشور، واخلطي المكونات.

4 انخلي الدقيق والبيكنج باودر والفانيليا، واخلطيهم برفق باستخدام ملعقة مسطحة.

5 اخبزي لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا

6 وقت الصلصة: قلبي عصير البرتقال والسكر ونشا الذرة على الموقد حتى يصبح المزيج كثيفًا. بعد أن يبرد، اسكبيه على الكيكة

7 زيّني الكيكة بشرائح البرتقال الطازجة