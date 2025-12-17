قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

الجزر
الجزر
اسماء محمد

يعد الجزر من الخضروات الطبيعية التى تساعد في تحسين الصحة العامة وعلاج عدد كبير من المشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم فوائد الجزر .

يدعم صحة العين

يُعدّ كلٌّ من ألفا كاروتين وبيتا كاروتين نوعين من الكاروتينات، وهي أصباغ مضادة للأكسدة موجودة في الجزر ومن المعروف أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

 يدعم صحة القلب

قد يرتبط ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بأمراض القلب وتشير الأبحاث إلى أن المركبات الفينولية الموجودة في الجزر قد تساعد أيضاً في الحفاظ على مستويات الكوليسترول ضمن المعدل الطبيعي.

ينظم مستويات السكر في الدم

قد تساعد الألياف الموجودة في الجزر على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا جيدًا منخفض المؤشر الجلايسيمي .

 وتشير الأبحاث إلى أن البيتا كاروتين الموجود في الجزر قد يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين.

 يدعم صحة الدماغ

يحتوي الجزر على اللوتين ، وهو أحد الكاروتينات المعروفة بفوائدها لصحة العين ولكن تشير الأبحاث إلى أن هذا المضاد للأكسدة قد يفيد صحة الدماغ أيضاً .

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الجزر؟

يدعم جهاز المناعة

يحتوي نصف كوب تقريبًا من الجزر النيء على 51% من القيمة اليومية لفيتامين أ ويأتي محتوى فيتامين أ هذا في الواقع من الكاروتينات الأولية لفيتامين أ، والتي تساعد جسمك على مكافحة العدوى.

 إدارة الوزن

بما أن نصف كوب من الجزر يحتوي فقط على 41 سعرة حرارية، فإنه يمكن أن يساعدك بالفعل على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

علاج الإمساك

بفضل محتواها من الألياف، يمكن أن تكون الجزر وسيلة جيدة للمساعدة في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.

الجزر فوائد الجزر فوائد الجزر الصحية القلب الدماغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد