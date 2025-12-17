فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

يعد الجزر من الخضروات الطبيعية التى تساعد في تحسين الصحة العامة وعلاج عدد كبير من المشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم فوائد الجزر .

يدعم صحة العين

يُعدّ كلٌّ من ألفا كاروتين وبيتا كاروتين نوعين من الكاروتينات، وهي أصباغ مضادة للأكسدة موجودة في الجزر ومن المعروف أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

يدعم صحة القلب

قد يرتبط ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بأمراض القلب وتشير الأبحاث إلى أن المركبات الفينولية الموجودة في الجزر قد تساعد أيضاً في الحفاظ على مستويات الكوليسترول ضمن المعدل الطبيعي.

ينظم مستويات السكر في الدم

قد تساعد الألياف الموجودة في الجزر على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا جيدًا منخفض المؤشر الجلايسيمي .

وتشير الأبحاث إلى أن البيتا كاروتين الموجود في الجزر قد يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين.

يدعم صحة الدماغ

يحتوي الجزر على اللوتين ، وهو أحد الكاروتينات المعروفة بفوائدها لصحة العين ولكن تشير الأبحاث إلى أن هذا المضاد للأكسدة قد يفيد صحة الدماغ أيضاً .

يدعم جهاز المناعة

يحتوي نصف كوب تقريبًا من الجزر النيء على 51% من القيمة اليومية لفيتامين أ ويأتي محتوى فيتامين أ هذا في الواقع من الكاروتينات الأولية لفيتامين أ، والتي تساعد جسمك على مكافحة العدوى.

إدارة الوزن

بما أن نصف كوب من الجزر يحتوي فقط على 41 سعرة حرارية، فإنه يمكن أن يساعدك بالفعل على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

علاج الإمساك

بفضل محتواها من الألياف، يمكن أن تكون الجزر وسيلة جيدة للمساعدة في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.