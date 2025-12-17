بفرمان من الفيفا.. منتخب مصر يحصل على 10 ملايين دولار بكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوائز بطولة كأس العالم 2026 المقرر اقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو العام المقبل.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم ضمن مجموعة تضم كلا من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا

ويحصل منتخب مصر على 10.5 مليون دولار أمريكي مقابل المشاركة في بطولة كأس العالم منهم 1.5 مليون دولار أمريكي لتغطية التكاليف.

الجوائز المالية للمنتخبات في كأس العالم 2026

البطل : 50 مليون دولار

الوصيف 33 مليون دولار

المركز الثالث 29 مليون دولار

المركز الرابع 27 مليون دولار

ومن المراكز الخامس لـ الثامن: 19 مليون دولار

ومن التاسع وحتى السادس عشر: 15 مليون دولار

ومن الـ 17 حتى الـ 32 : 11 مليون دولار

ومن المركز الـ 33 وحتى الفريق الأخير : 9 ملايين دولار