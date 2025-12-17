الفراعنة جاهزون.. منتخب مصر يبدأ مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي

أنهى منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، استعداداته في مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ويتوجه منتخب مصر مساء اليوم، الأربعاء، إلى المغرب لبدء مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا

يقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي، وأنجولا وجنوب أفريقيا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أفريقيا بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري.





منتخب مصر يفوز على نيجيريا قبل أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر الفوز على منافسه نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض أمم أفريقيا.

افتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.