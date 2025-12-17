قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميكنة خدمات النقل السياحي بالكامل تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للجهد والوقت

محمد الاسكندرانى

أعلنت غرفة السياحة، عن استكمال جهود الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار نحو ميكنة وتحديث كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للشركات في هذا المجال، في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار، وحرصًا على رعاية مصالح الشركات السياحية وتطوير منظومة العمل بالقطاع.


ميكنة خدمات النقل السياحي بالكامل تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للجهد والوقت

وأكد أسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة الشركات أنه تقرر تلقي الطلبات الخاصة بعدد من الإجراءات المتعلقة بالنقل السياحي إلكترونيًا بالكامل، وذلك من خلال موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية على الرابط:
https://trans.hajj.gov.eg

وذلك عبر تبويب «النقل السياحي – الطلبات الإلكترونية».


وأضاف ان الخدمات التي سيتم تقديمها إلكترونيًا تشمل ما يلي:


استخراج قرارات الإنشاء أو التوسع - الحصول على موافقات شراء المركبات السياحية (محلي أو مستورد) - طلب إدراج المركبات السياحية المستوردة على قاعدة البيانات - إصدار قرارات تملك المركبات السياحية - تعديل محركات المركبات السياحية - تكهين المركبات السياحية - إخلاء طرف السائق أو ربط سائق بشركة سياحية جديدة.


وأضاف المدير التنفيذي لغرفة الشركات أن جميع الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للنقل السياحي أصبحت تُنفذ إلكترونيًا بالكامل، باستثناء طلبات نقل ملكية المركبات السياحية، التي ستظل تُقدم وفق الإجراءات المعمول بها حاليًا، مشيرا الي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للشركات السياحية، وتسهم في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز منظومة التحول الرقمي داخل القطاع السياحي.

