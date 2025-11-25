غرفة سياحة الغوص تصدر بيانا رسميا حول حادث شحوط يخت بمرسى علم

أصدرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، أوضحت فيه تفاصيل حادث شحوط يخت السفاري "ماي سيفوريا" فوق الشعاب المرجانية بمنطقة أبو الكيزان القريبة من مدينة مرسى علم.

وأكدت الغرفة في بيانها أن جميع الركاب وطاقم اليخت بخير تمامًا، وقد جرى نقلهم إلى يخت سفاري "تركيواز" حيث تلقّوا الرعاية اللازمة، كما تم التنسيق لتوفير إقامة مناسبة لهم في فنادق قريبة عند عودتهم سالمين، لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وأشار البيان إلى أن الغرفة تحركت فور تلقي البلاغ، وقامت بإخطار الجهات المعنية ومتابعة سلامة جميع المتواجدين على متن اليخت لحظة بلحظة. وتواصل الجهات المختصة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والغرفة، تقديم الدعم الكامل وتلبية كافة احتياجات الممارسين إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية حول أسباب الحادث.

واختتمت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بيانها بالتأكيد على أنها تراقب الموقف عن كثب لضمان سلامة الجميع وحماية موارد البحر الأحمر الطبيعية، مؤكدة استمرار المتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة حتى إتمام جميع الإجراءات الرسمية.