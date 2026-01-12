خزني لرمضان.. أسعار الفراخ اليوم بعد انخفاضها

يتابع المواطنون يومياً أسعار الفراخ والبيض حيث تشهد أسعار الدواجن اليوم انخفاضاً جديداً في بورصة الدواجن في الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها قليلا خلال الأسبوع الماضي .

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الأثنين 12 يناير 2026 وكذلك أسعار البيض و البانيه بالأسواق ..

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 12 يناير 2026

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم انخفاضًا جديدًا، حيث بلغ سعر الكيلو في المزرعة نحو 71 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك داخل الأسواق بين 80 و81 جنيهًا، حسب اختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

أما عن أسعار الفراخ الساسو، فقد استقرت خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل سعر الكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 90 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية والأسواق للمستهلك إلى حوالي 100 جنيه.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبالنسبة إلى الفراخ البلدي، فقد سجل سعر الكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 110 جنيهات، فيما بلغ سعر الكيلو للمستهلك داخل الأسواق المحلية نحو 120 جنيهًا، وسط إقبال مستمر من المواطنين على الفراخ البلدي لجودتها العالية.

اسعار الدواجن اليوم

سعر البانيه اليوم

استقرت أسعار البانيه اليوم داخل الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و210 جنيهات، وفقًا لاختلاف الجودة ومكان البيع.





أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 117 جنيهًا، بينما سجل البيض الأحمر 127 جنيهًا للكرتونة، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 135 جنيهًا.