رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025
خزني لرمضان.. أسعار الفراخ اليوم بعد انخفاضها
صرف 3.1 مليون جنيه رعاية اجتماعية وإعانات حوادث 443 عاملا غير منتظمة
خزني لرمضان.. أسعار الفراخ اليوم بعد انخفاضها

رشا عوني

يتابع المواطنون يومياً أسعار الفراخ والبيض حيث تشهد أسعار الدواجن اليوم انخفاضاً جديداً في بورصة الدواجن في الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها قليلا خلال الأسبوع الماضي . 

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الأثنين 12 يناير 2026 وكذلك أسعار البيض و البانيه بالأسواق .. 

اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 12 يناير 2026

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم انخفاضًا جديدًا، حيث بلغ سعر الكيلو في المزرعة نحو 71 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك داخل الأسواق بين 80 و81 جنيهًا، حسب اختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

أما عن أسعار الفراخ الساسو، فقد استقرت خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل سعر الكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 90 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية والأسواق للمستهلك إلى حوالي 100 جنيه.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبالنسبة إلى الفراخ البلدي، فقد سجل سعر الكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 110 جنيهات، فيما بلغ سعر الكيلو للمستهلك داخل الأسواق المحلية نحو 120 جنيهًا، وسط إقبال مستمر من المواطنين على الفراخ البلدي لجودتها العالية.

اسعار الدواجن اليوم 

سعر البانيه اليوم

استقرت أسعار البانيه اليوم داخل الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و210 جنيهات، وفقًا لاختلاف الجودة ومكان البيع.



أسعار البيض اليوم 

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 117 جنيهًا، بينما سجل البيض الأحمر 127 جنيهًا للكرتونة، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 135 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البيضاء سعر البانيه اليوم سعر الدواجن اليوم انخفاض الدواجن

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
